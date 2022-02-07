Контавейт обыграла Тайхманн и вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт обыграла швейцарку Жиль Тайхманн (6:3, 1:6, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге. Матч продолжался два часа. В следующем раунде Контавейт сыграет с победителем пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Сорана Кирстя (Румыния). Санкт-Петербург (Россия) Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 1:6, 6:3 Элисе Мертенс (Бельгия, 8) — Ализе Корне (Франция) — 3:6, 6:2, 6:4