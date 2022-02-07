Александрова победила итальянку Джорджи и вышла во второй круг турнира в Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022 обыграла итальянку Камилу Джорджи.

Игра длилась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:2.

Россиянка сделала шесть эйсов, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

Александрова в рейтинге WTA занимает 43-е место, Джорджи находится на 30-й позиции.

Во втором круге 21-летняя теннисистка встретится с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Анастасия Потапова (Россия).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит с 5 по 13 февраля 2022 года.