Клийстерс опять возобновила карьеру

Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс провела первый матч в WTA-туре в 2021 году. 38-летняя бельгийка получила wild card на турнир в Чикаго, но уступила в первом же круге Ше Сувей с Тайваня со счетом 3:6, 7:5, 3:6.

Победительница четырех турниров «Большого шлема» завершила карьеру в 2012 году, но в начале прошлого сезона внезапно решила вернуться на корт. Правда, более чем за полтора года Ким провела всего четыре официальных матча и все проиграла. Сейчас Клийстерс отсутствовала более года — с US Open-2020.