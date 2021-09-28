Хорватка Конюх во втором круге турнира в Нур-Султане сыграет с Гасановой
10:25
Хорватка Ана Конюх обыграла теннисистку из Польши Урсулу Радванску (7:6 (8:6), 6:1) в матче первого круга одиночного разряда турнира в Нур-Султане (Казахстан).
В следующем круге Конюх сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ана Конюх (Хорватия, 5) — Урсула Радванска (Польша) — 7:6 (8:6), 6:1
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