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Кристина Младенович во втором круге турнира в Нур-Султане сыграет с Потаповой

14:12
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Французская теннисистка Кристина Младенович обыграла Анну Данилину (6:4, 6:7 (5:7), 6:4) из Казахстана в первом круге одиночного разряда турнира в Нур-Султане.

Во втором круге Младенович сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Младенович (Франция, 3) — Анна Данилина (Казахстан, WC) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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