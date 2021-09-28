Кристина Младенович во втором круге турнира в Нур-Султане сыграет с Потаповой
14:12
Французская теннисистка Кристина Младенович обыграла Анну Данилину (6:4, 6:7 (5:7), 6:4) из Казахстана в первом круге одиночного разряда турнира в Нур-Султане.
Во втором круге Младенович сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Младенович (Франция, 3) — Анна Данилина (Казахстан, WC) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4
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