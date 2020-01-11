Кис обыграла Квитову и вышла в финал турнира в Брисбене

Американская теннисистка Мэдисон Кис в полуфинале турнира в Брисбене обыграла чешку Петру Квитову со счетом 3:6, 6:2, 6:3.

Кис сделала 3 эйса, совешила одну двойную ошибку и выиграла 7 брейк-пойнтов из 14. У Квитовой 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков из 10.

В финале Кис встретится с победительницей пары Наоми Осака — Каролина Плишкова.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мэдисон Кис (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 5) — 3:6, 6:2, 6:3