Кис обыграла Квитову и вышла в финал турнира в Брисбене
09:33
Американская теннисистка Мэдисон Кис в полуфинале турнира в Брисбене обыграла чешку Петру Квитову со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
Кис сделала 3 эйса, совешила одну двойную ошибку и выиграла 7 брейк-пойнтов из 14. У Квитовой 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков из 10.
В финале Кис встретится с победительницей пары Наоми Осака — Каролина Плишкова.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мэдисон Кис (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 5) — 3:6, 6:2, 6:3
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