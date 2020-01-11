Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кис обыграла Квитову и вышла в финал турнира в Брисбене

09:33
Теги:

Американская теннисистка Мэдисон Кис в полуфинале турнира в Брисбене обыграла чешку Петру Квитову со счетом 3:6, 6:2, 6:3.

Кис сделала 3 эйса, совешила одну двойную ошибку и выиграла 7 брейк-пойнтов из 14. У Квитовой 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков из 10.

В финале Кис встретится с победительницей пары Наоми Осака — Каролина Плишкова.

Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мэдисон Кис (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 5) — 3:6, 6:2, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир