Кис и Стивенс пробились в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Американка Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне. В матче 1/8 финала она обыграла латвийку Елену Остапенко - 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В другом матче дня американка Слоан Стивенс выиграла у австралийки Айлы Томлянович - 4:6, 6:4, 6:4.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США, 8) - Елена Остапенко (Латвия, 10) - 7:5, 6:2

Слоан Стивенс (США, 1) - Айла Томлянович (Австралия, 14) - 4:6, 6:4, 6:4