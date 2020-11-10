Румынская теннисистка Сорана Кирстя вышла во второй круг турнира в Линце. На старте соревнований она победила Юлию Грабер из Австрии.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 202 250 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Армони Тан (Франция, Q) — 6:3, 5:7, 6:2

Сорана Кирстя (Румыния) — Юлия Грабер (Австрия, WC) — 2:3 отказ 2-го игрока

Камила Джорджи (Италия) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 5:7, 6:4

Яна Фетт (Хорватия, Q) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:2, 3:1 отказ 2-го игрока

Аранча Рус (Голландия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:4, 6:4