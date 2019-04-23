Кирстя и Рыбакина вышли во второй круг турнира в Стамбуле

Румынка Сорана Кирстя вышла во второй раунд турнира WTA в Стамбуле, обыграв в трех сетах соотечественницу Ирину Марию Бару.

В другой встрече дня Елена Рыбакина из Казахстана победила седьмую сеяную соревнований Катержину Синякову из Чехии.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния) – Ирина Мария Бара (Румыния, Q) – 2:6, 6:0, 6:0

Елена Рыбакина (Казахстан, Q) – Катержина Синякова (Чехия, 7) – 3:6, 6:2, 6:4