Ким Клийстерс: «Я проиграла матч, но для меня это была победа»

Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс поделилась впечатлениями от возвращения на корт спустя восемь лет. Экс-первая ракетка мира провела первый официальный матч с 2012 года и уступила в первом круге турнира в Дубае Гарбинье Мугурусе.

— Возможно, я проиграла этот матч, но для меня это была победа, — написала Клийстерс в Twitter. — Вернуться на корт... Мне так не хватало этих чувств и энергетики, здорово было ощутить это вновь. С нетерпением жду дальнейшей работы с моей командой в поисках ритма, шаг за шагом.