Касаткина считает правильным решение Павлюченковой досрочно закончить сезон из-за травмы

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью «СЭ» отреагировала на досрочное завершение сезона Анастасии Павлюченковой.

— Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон. Обсуждала ли ты с ней это?

— Да, конечно, мы с Настей общались на эту тему. Грустно слышать, что ее все еще беспокоит травма колена, но я считаю, что она приняла правильно решение в пользу здоровья. Нужно на 100 процентов восстановиться и уже с новыми силами выходить и играть. Постоянно играть на обезболивающих, на силе воле и чуть ли не на грани — это хорошим не заканчивается. Я, конечно, желаю ей скорейшего восстановления. Она это знает. Надеюсь, Настюха вернется в тур и снова будет весело в турнирах.

30-летняя Павлюченкова снялась с предстоящего турнира и досрочно завершила выступление в сезоне-2022.

Лучшим достижением Павлюченковой в турнирах «Большого шлема» является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.