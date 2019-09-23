Кербер не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер уступила представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг в первом круге турнира в Ухане — 6:7 (5:7), 7:5, 1:6.

На турнире в Осаке, проходившем чуть ранее, немка уступила в полуфинале россиянке Анастасии Павлюченковой.

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Ангелик Кербер (Германия, 11) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:1

Аманда Анисимова (США) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:3, 3:6, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:0