Кенин вышла в третий круг турнира в Абу-Даби

Состоялись матчи второго крута турнира в Абу-Даби.

В третий круг, победив своих соперников, вышли словенка Тамара Зиданшек и Онс Жабер из Туниса.

София Кенин поборется за выход в четвертьфинал после отказа своей соперницы, Кирстен Флипкенс, продолжить встречу.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США, 1) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 5:7, 5:4 отказ 2-го игрока

Тамара Зиданшек (Словения) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:4

Онс Жабер (Тунис, 15) — Катерина Бондаренко (Украина, Q) — 5:7, 6:3, 6:2