Кенин вышла в третий круг турнира в Абу-Даби
13:35
Состоялись матчи второго крута турнира в Абу-Даби.
В третий круг, победив своих соперников, вышли словенка Тамара Зиданшек и Онс Жабер из Туниса.
София Кенин поборется за выход в четвертьфинал после отказа своей соперницы, Кирстен Флипкенс, продолжить встречу.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
София Кенин (США, 1) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 5:7, 5:4 отказ 2-го игрока
Тамара Зиданшек (Словения) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:4
Онс Жабер (Тунис, 15) — Катерина Бондаренко (Украина, Q) — 5:7, 6:3, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю