Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе. в матче первого раунда она обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

В следующем круге Касаткина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 876 183 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг



Дарья Касаткина (Россия, WC) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:2, 6:2

Кристи Ан (США, Q) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:3, 4:6, 6:4

Коко Вандевеге (США, WC) - Мария Боузкова (Чехия) - 6:2, 6:4