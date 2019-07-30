Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе. в матче первого раунда она обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
В следующем круге Касаткина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 876 183 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, WC) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:2, 6:2
Кристи Ан (США, Q) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:3, 4:6, 6:4
Коко Вандевеге (США, WC) - Мария Боузкова (Чехия) - 6:2, 6:4
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