Касаткина вышла во второй круг турнира в Берлине
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Берлине.
В первом круге она победила Ангелину Калинину со счетом 5:7, 6:3, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 16 минут.
В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Марина Заневская (Бельгия) — Екатерина Александрова (Россия).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 6) — Ангелина Калинина (Украина) — 5:7, 6:3, 6:1
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