Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:28

Касаткина вышла во второй круг турнира в Берлине

Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Берлине.

В первом круге она победила Ангелину Калинину со счетом 5:7, 6:3, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Марина Заневская (Бельгия) — Екатерина Александрова (Россия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Ангелина Калинина (Украина) — 5:7, 6:3, 6:1

Теннис
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Миранчука выгоняют из «Аталанты», Фомина ждут в Германии, а «Зенит» готов купить лучшего бомбардира «Сочи». Главные трансферные слухи на 13 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Медведев пробудет первой ракеткой мира дольше, чем Сафин

Касаткина помогла получившей травму украинской теннисистке
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости