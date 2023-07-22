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Сегодня, 11:41

Потапова снялась с турнира в Гамбурге из-за проблем с визой

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) из-за проблем с визой. Турнир пройдет с 23 по 29 июля.

«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году! На данный момент мы с командой делаем все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше к американской серии. Увидимся в Вашингтоне!» — написала Потапова в своих социальных сетях.

В прошлом году в Гамбурге Потапова дошла до полуфинала, где проиграла эстонке Анетт Контавейт.

Теннис
Анастасия Потапова
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