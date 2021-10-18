Здианшек уступила Кристьян в первом раунде турнира в Тенерифе
21:31
Румынская теннисистка Жаклин Кристьян победила словенку Тамару Зиданшек (7:5, 4:6, 6:1) в матче первого раунда турнира WTA в Тенерифе (Испания).
Следующей соперницей румынки станет представительница Словакии Анна Шмидлова.
Тенерифе (Испания)
Турнир WTA Tenerife Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — Тамара Зиданшек (Словения, 2) — 7:5, 4:6, 6:1
Анна Шмидлова (Словакия) — Кая Юван (Словения, Q) — 4:6, 6:1, 6:4
Ван Синьюй (Китай, Q) — Чжан Шуай (Китай, 6) — 6:2, 6:1
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю