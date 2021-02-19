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Касаткина поднимется на три позиции в рейтинге WTA после победы в Мельбурне

10:47
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Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы на турнире в Мельбурне над Марией Боузковой станет 72-й ракеткой мира.

Официальное обновление рейтинга лучших теннисисток мира произойдет в понедельник, 23 февраля.

23-летняя спортсменка до этого занимала 75-е место, лучшая ее позиция в рейтинге — 10-я.

Россиянка не побеждала на турнирах WTA с 2018 года, когда выиграла турнир в Москве.

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