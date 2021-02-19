Касаткина прокомментировала свою победу на турнире в Мельбурне

Россиянка Дарья Касаткина после победы турнире в Мельбурне отметила, что ей было очень приятно играть при зрительской аудитории, несмотря на ограничения по коронавирусу.

В пятницу, 19 февраля, Касаткина в финале обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

«Хочу поздравить Машу, которая провела хорошую неделю, — приводит слова Касаткиной WTA. - У нее хорошая команда, отличные ребята. Уверена, что скоро и ты завоюешь титул. Хочу поблагодарить WTA и всех, кто организовал турнир и дал возможность играть. В такой непростой ситуации в мире иметь возможность выступать, играть в присутствии зрителей».

Также Касаткина поблагодарила свою команду и передала привет родителям.

«И спасибо моей команде за то, что были рядом, я вас люблю. Хочу передать привет родителям. Наверное, они спят, потому что в России сейчас ночь. Мама, папа, я вас очень люблю», — заключила Касаткина.

Для 23-летней россиянки этот титул стал 3-м в карьере и первым с 2018 года.