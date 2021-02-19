Касаткина выиграла турнир в Мельбурне. Это ее первый титул с 2018 года
09:16
Российская теннисистка Дарья Касаткина 19 февраля в финале турнира в Мельбурне в трех сетах обыграла чешку Марию Боузкову — 4:6, 6:2, 6:2. Соперницы провели на корте два часа и 10 минут.
Во время встречи Касаткина совершила четыре эйса (против одного у соперницы) и допустила меньше двойных ошибок (четыре-семь).
Россиянка не побеждала в WTA-туре с 2018 года, когда выиграла турнир в Москве.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Дарья Касаткина (Россия) — Мария Боузкова (Чехия, 13) — 4:6, 6:2, 6:2
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