Касаткина выиграла турнир в Мельбурне. Это ее первый титул с 2018 года

Российская теннисистка Дарья Касаткина 19 февраля в финале турнира в Мельбурне в трех сетах обыграла чешку Марию Боузкову — 4:6, 6:2, 6:2. Соперницы провели на корте два часа и 10 минут.

Во время встречи Касаткина совершила четыре эйса (против одного у соперницы) и допустила меньше двойных ошибок (четыре-семь).

Россиянка не побеждала в WTA-туре с 2018 года, когда выиграла турнир в Москве.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Дарья Касаткина (Россия) — Мария Боузкова (Чехия, 13) — 4:6, 6:2, 6:2