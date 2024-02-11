Касаткина отреагировала на поражение от Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби (0-2).

«Добрый вечер всем. Поздравляем Елену. У тебя была отличная неделя. Поздравляю вас и вашу команду. Вы делаете потрясающую работу, ребята.

Удачи в будущем. Надеюсь, мы еще сыграем много финалов. Посмотрим на результат в следующем», — цитирует Касаткину The Tennis Letter.