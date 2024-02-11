Касаткина отреагировала на поражение от Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби (0-2).
«Добрый вечер всем. Поздравляем Елену. У тебя была отличная неделя. Поздравляю вас и вашу команду. Вы делаете потрясающую работу, ребята.
Удачи в будущем. Надеюсь, мы еще сыграем много финалов. Посмотрим на результат в следующем», — цитирует Касаткину The Tennis Letter.
Рыбакина выиграла седьмой титул WTA в карьере и второй в текущем сезоне. Касаткина последний раз завоевывала трофей летом 2022 года — тогда она стала чемпионкой турнира в канадском Гранби.
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