Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

11 февраля, 19:05

Касаткина отреагировала на поражение от Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби (0-2).

«Добрый вечер всем. Поздравляем Елену. У тебя была отличная неделя. Поздравляю вас и вашу команду. Вы делаете потрясающую работу, ребята.

Удачи в будущем. Надеюсь, мы еще сыграем много финалов. Посмотрим на результат в следующем», — цитирует Касаткину The Tennis Letter.

Рыбакина выиграла седьмой титул WTA в карьере и второй в текущем сезоне. Касаткина последний раз завоевывала трофей летом 2022 года — тогда она стала чемпионкой турнира в канадском Гранби.

 
Дарья Касаткина
6
0
Читайте также
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский — о поражении Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби: «Рыбакина просто была сильнее»

Янчук отметил, что Рыбакина играла мощнее Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби
Новости
RSS RSS
Все новости