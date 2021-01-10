Касаткина не смогла выйти в 1/4 турнира в Абу-Даби

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Абу-Даби. В матче третьего круга она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 9 минут.

Следующей соперницей Рыбакиной будет белоруска Арина Соболенко (4-й номер посева).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:4