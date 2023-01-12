Касаткина на тай-брейке обыграла Квитову и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Петру Квитову в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

8-я ракетка мира Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету 16-й ракетки мира Квитовой — два эйса, семь двойных и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира в Аделаиде 25-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11) — Паула Бадоса (Испания, 9).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Петра Квитова (Чехия, 12) — 6:3, 7:6 (7:3)