Калинская проиграла в первом круге нью-йоркского «Мастерса»

Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга турнира серии Masters в Нью-Йорке. Россиянка уступила Марии Боузковой из Чехии в двух сетах — 1:6, 5:7.

Во втором круге Боузкова встретится с соотечественницей Петрой Квитовой.

Свою соперницу узнала другая представительница России Вера Звонарева. Во втором круге она сыграет с Лаурой Зигемунд из Германии, которая одолела чешку Маркету Вондроушову.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Боузкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:1, 7:5

Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай) — 6:4, 6:3

Онс Жабер (Тунис) — Лейла Фернандес (Канада, Q) — 0:6, 6:4, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:4

Джессика Пегула (США, Q) — Дженнифер Брэди (США) — 7:6 (7:5), 6:4

Кристина Макхэйл (США, Q) — Ига Свентек (Польша) — 6:2, 6:4

Кэтрин Беллис (США, Q) — Осеан Доден (Франция, Q) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:1)

Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:3