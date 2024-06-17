Потапова и Путинцева вышли в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме

Россиянка Анастасия Потапова и Юлия Путинцева из Казахстана в 1/8 финала турнира в Бирмингеме обыграли чешку Барбору Крейчикову и россиянку Диану Шнайдер.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 10:7. На счету победительниц эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Потапова и Путинцева встретятся с победительницами матча Хэрриет Дарт/Майя Люмсден (Великобритания) — Мария Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Барбора Крейчикова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 3:6, 6:1, 10:7