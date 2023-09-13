Калинская и Путинцева прошли во второй круг турнира в Осаке в парном разряде
Российская теннисистка Анна Калинская и Юлия Путинцева из Казахстана обыграли японок Юки Наито и Моюку Утидзиму в первом круге парного турнира в Осаке (Япония) — 2:6, 6:3, 12:10.
В следующем круге Калинская и Путинцева сыграютс победительницами матча Диан Парри/Надя Подороска (Франция/Аргентина) — Наикта Бэйнс/Майя Люмсден (Великобритания, 3).
Осака (Япония)
Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Юки Наито/Моюка Утидзима (Япония, WC) — 2:6, 6:3, 12:10
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