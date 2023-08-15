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Сегодня, 02:50

Калинина вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира в Цинциннати обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 28-летней украинки 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Калинина встретится с Онс Жабер из Туниса.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 7:5

Ангелина Калинина
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