Калинина вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира в Цинциннати обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 28-летней украинки 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Калинина встретится с Онс Жабер из Туниса.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 7:5
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