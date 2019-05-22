Ивахненко и Аманмурадова проиграли в первом раунде турнира в Нюрнберге

Российская теннисистка Валентина Ивахненко в паре с Акгуль Аманмурадовой из Узбекистана не смогла пройти первый раунд турнира WTA в Нюрнберге (Германия). Их обыграл дуэт Луиза Стефани/Нина Стоянович (Бразилия/Сербия) - 6:3, 6:2.

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Луиза Стефани/Нина Стоянович (Бразилия/Сербия) - Акгуль Аманмурадова/Валентина Ивахненко (Узбекистан/Россия) - 6:3, 6:2