Ивахненко и Аманмурадова проиграли в первом раунде турнира в Нюрнберге

Российская теннисистка Валентина Ивахненко в паре с Акгуль Аманмурадовой из Узбекистана не смогла пройти первый раунд турнира WTA в Нюрнберге (Германия). Их обыграл дуэт Луиза Стефани/Нина Стоянович (Бразилия/Сербия) - 6:3, 6:2.
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Луиза Стефани/Нина Стоянович (Бразилия/Сербия) - Акгуль Аманмурадова/Валентина Ивахненко (Узбекистан/Россия) - 6:3, 6:2
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