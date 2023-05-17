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Сегодня, 12:39

Свентек — о том, что дважды проиграла Рыбакиной: «Нет смысла вспоминать. Это было на харде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала то, что в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Риме сыграет с Еленой Рыбакиной, которой проиграла два последних матча в двух сетах.

«Хочу отнестись к этому матчу так же, как к любому другому. Нет смысла вспоминать предыдущие матчи. Они были на харде. И я знаю, как себя чувствовала. В этот раз у меня нет никаких ожиданий, я просто выйду и постараюсь показать максимально хорошую игру. Вот и все. Ничего особенного», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Счет в личных встречах 2:1 в пользу Рыбакиной.

Матч 1/4 финала грунтового турнира в Риме между девушками пройдет сегодня, 17 мая. Начало игры запланировано на 21.30 мск.

Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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