Халеп и Бушар пробились в четвертьфинал турнира в Праге
21:48
На турнире WTA в Праге (Чехия) состоялись матчи второго раунда. В четвертьфинал пробились Симона Халеп, Магдалена Фрех, Сара Соррибес Тормо и Эжени Бушар.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Prague Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия, WC) — 3:6, 7:5, 6:2
Магдалена Фрех (Польша, LL) — Аранча Рус (Голландия) — 6:3, 2:6, 6:4
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:2, 6:3
Эжени Бушар (Канада, WC) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:6, 6:7, 6:2
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