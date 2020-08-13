Халеп и Бушар пробились в четвертьфинал турнира в Праге

На турнире WTA в Праге (Чехия) состоялись матчи второго раунда. В четвертьфинал пробились Симона Халеп, Магдалена Фрех, Сара Соррибес Тормо и Эжени Бушар.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Prague Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия, WC) — 3:6, 7:5, 6:2

Магдалена Фрех (Польша, LL) — Аранча Рус (Голландия) — 6:3, 2:6, 6:4

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:2, 6:3

Эжени Бушар (Канада, WC) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:6, 6:7, 6:2