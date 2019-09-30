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Халеп и Андрееску обеспечили себе место на Итоговом турнире WTA

11:06
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Румынская теннисистка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску заработали себе путевку на Итоговый турнир WTA. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что место на турнире заработали уже четыре теннисистки. Ранее это удалось австралийке Эшли Барти и чешке Каролине Плишковой. Халеп занимает третье место в чемпионской гонке WTA, Андрееску — четвертое.

Итоговый турнир WTА пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 27 октября по 3 ноября. В турнире будут участвовать восемь спортсменок (в одиночном разряде).

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