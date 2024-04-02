Грачева вышла во второй круг турнира в Чарльстоне
Представляющая Францию Варвара Грачева в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла американку Клерви Нгуну со счетом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 23-летней Грачевой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге Грачева встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Франция, Q) — Клерви Нгуну (США, WC) — 6:2, 6:1
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