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Сегодня, 12:51

Грачева прошла во второй круг турнира в Стамбуле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла Марию Боузкову из Чехии в первом круге турнира WTA 250 в Стамбуле.

Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:3, 7:5.

Во втором круге россиянка сыграет с Сарой Соррибес Тормо, которая ранее обыграла Ван Цян со счетом 6:3, 6:2.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 7:5

Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — Ван Цян (Китай, Q) — 6:3, 6:2

Теннис
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