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Сегодня, 09:33

Циципас прокомментировал отсутствие Надаля на предстоящем турнире в Барселоне

Виктория Кравченко
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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал отсутствие Рафаэля Надаля на турнире в Барселоне. Теннисист продолжает восстанавливаться после травмы.

«Я в порядке и рад принять участие в турнире. Доволен уровнем своего тенниса, и тут есть серьезные соперники, хоть и нет Рафаэля Надаля. Но его отсутствие еще не значит, что это не классный турнир», — цитирует Циципаса Tennis World USA, ссылаясь на We Love Tennis.

Турнир в Барселоне стартует 21 апреля. Надаль пропускает турнир из-за восстановления после повреждения ребра.

Теннис
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
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