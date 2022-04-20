Циципас прокомментировал отсутствие Надаля на предстоящем турнире в Барселоне

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал отсутствие Рафаэля Надаля на турнире в Барселоне. Теннисист продолжает восстанавливаться после травмы.

«Я в порядке и рад принять участие в турнире. Доволен уровнем своего тенниса, и тут есть серьезные соперники, хоть и нет Рафаэля Надаля. Но его отсутствие еще не значит, что это не классный турнир», — цитирует Циципаса Tennis World USA, ссылаясь на We Love Tennis.

Турнир в Барселоне стартует 21 апреля. Надаль пропускает турнир из-за восстановления после повреждения ребра.