Потапова вышла во второй круг турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла Николу Бартункову из Чехии в первом круге турнира WTA 250 в Стамбуле.
Матч продолжался 1 час 6 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.
Россиянка не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Бартункова совершила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. Обе теннисистки не сделали ни одного эйса в матче.
Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Петра Мартич (Хорватия).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, Q) — Никола Бартункова (Чехия, WC) — 6:1, 6:4
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