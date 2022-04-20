Потапова вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла Николу Бартункову из Чехии в первом круге турнира WTA 250 в Стамбуле.

Матч продолжался 1 час 6 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

Россиянка не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Бартункова совершила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. Обе теннисистки не сделали ни одного эйса в матче.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Петра Мартич (Хорватия).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Никола Бартункова (Чехия, WC) — 6:1, 6:4