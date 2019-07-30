Грачева обыграла Блинкову в первом раунде турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову (6:2, 5:7, 6:2) в первом раунде турнира в Вашингтоне (США). Матч продолжался два часа и 25 минут.

В следующем раунде Грачева сыграет с победительницей пары Си Сувэй (Тайвань) - Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 5:7, 6:2