Грачева обыграла Блинкову в первом раунде турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову (6:2, 5:7, 6:2) в первом раунде турнира в Вашингтоне (США). Матч продолжался два часа и 25 минут.
В следующем раунде Грачева сыграет с победительницей пары Си Сувэй (Тайвань) - Кирстен Флипкенс (Бельгия).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 5:7, 6:2
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