Глава WTA выступил против отстранения российских спортсменов от соревнований

Глава WTA Стив Саймон выступил против отстранения российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на BBC.

«Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую может занимать власть их страны», — заявил Саймон.

Также он отметил, что если правительства стран, где проводятся соревнования, будут препятствовать въезду спортсменов, то WTA не смогут этому помешать.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в своих соревнованиях из-за ситуации с Украиной. Большинство международных федераций последовали этой рекомендации, некоторые допустили спортсменов в нейтральном статусе.