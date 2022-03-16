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Сегодня, 11:40

Кудерметова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировал победу над чешкой Маркетой Вондроушовой и выход в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

«Это был действительно сумасшедший матч для меня, — цитирует Кудерметову сайт WTA. — Но я готовилась к этому матчу. Я знаю Маркету, она очень хороший боец. Я готовилась к тому, что для меня это будет очень тяжелая битва».

Матч четвертого круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе между теннисистками завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

В четвертьфинале Кудерметова сыграет с испанкой Паулой Бадосой. Она осталась единственной представительницей России на турнире в Индиан-Уэллсе в женской одиночной сетке.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2535930/badosa-stops-fernandez-to-return-to-indian-wells-qfs-kudermetova-wins-marathon
Теннис
Вероника Кудерметова
Маркета Вондроушова
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