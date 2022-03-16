Кудерметова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировал победу над чешкой Маркетой Вондроушовой и выход в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

«Это был действительно сумасшедший матч для меня, — цитирует Кудерметову сайт WTA. — Но я готовилась к этому матчу. Я знаю Маркету, она очень хороший боец. Я готовилась к тому, что для меня это будет очень тяжелая битва».

Матч четвертого круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе между теннисистками завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

В четвертьфинале Кудерметова сыграет с испанкой Паулой Бадосой. Она осталась единственной представительницей России на турнире в Индиан-Уэллсе в женской одиночной сетке.