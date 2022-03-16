Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:04

Кудерметова победила Вондроушову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертом круге Кудерметова победила чешку Маркету Вондроушову в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

В четвертьфинале россиянка сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Кудерметова осталась единственной представительницей России на турнире в Индиан-Уэллсе в женской одиночной сетке.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Маркета Вондроушова (Чехия, 30) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
Маркета Вондроушова
2
Читайте также
«Не согласен с идеей лишить россиян права заниматься спортом». Разумные голоса на Западе — об отстранении наших атлетов
«Он был готов на все ради семьи». Хабиб и другие звезды ММА спасают экс-чемпиона, стрелявшего в педофила
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина, Саккари и Бадоса вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости