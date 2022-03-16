Кудерметова победила Вондроушову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
В четвертом круге Кудерметова победила чешку Маркету Вондроушову в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.
В четвертьфинале россиянка сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
Кудерметова осталась единственной представительницей России на турнире в Индиан-Уэллсе в женской одиночной сетке.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Маркета Вондроушова (Чехия, 30) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5
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