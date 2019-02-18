14:23 | Теннис — WTA

Гергес проиграла в первом круге турнира в Дубае

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Немка Юлия Гергес не смогла выйти во второй круг WTA турнира в Дубае. В матче первого раунда она уступила американке Элисон Риске - 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

В другом матче дня чешка Катержина Синякова переиграла хорватскую теннисистку Петру Мартич - 6:4, 6:3.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элисон Риске (США) - Юлия Гергес (Германия, 13) - 6:4, 7:5

Катержина Синякова (Чехия) - Петра Мартич (Хорватия) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2019/

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