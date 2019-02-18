Гергес проиграла в первом круге турнира в Дубае

Немка Юлия Гергес не смогла выйти во второй круг WTA турнира в Дубае. В матче первого раунда она уступила американке Элисон Риске - 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

В другом матче дня чешка Катержина Синякова переиграла хорватскую теннисистку Петру Мартич - 6:4, 6:3.

Дубай (ОАЭ)



Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships



Призовой фонд 2 527 250 долларов



Открытые корты, хард

Одиночный разряд



Первый круг



Элисон Риске (США) - Юлия Гергес (Германия, 13) - 6:4, 7:5



Катержина Синякова (Чехия) - Петра Мартич (Хорватия) - 6:4, 6:3