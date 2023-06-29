Состоялись первые слушания по допинговому делу Халеп

Начались слушания по допинговому делу румынской теннисистки Симоны Халеп.

Как сообщает Tennis Majors со ссылкой на румынскую прессу, состоялись первые слушания по делу. Вердикт по нему орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) вынесет в течение двух недель.

В октябре прошлого года румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. В мае ей предъявили еще одно обвинение в допинге.

В октябре 2022 года двукратную чемпионку «Больших шлемов» временно отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Тогда у нее обнаружили запрещенное вещество роксадустат.

19 мая ITIA предъявил еще одно обвинение Халеп. Новое обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте 31-летней теннисистки.