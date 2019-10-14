Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге

Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над швейцаркой Жиль Тайхманн (2:6, 7:6 (7:4), 6:3) в матче первого круга турнира WTA в Люксембурге. Встреча продолжалась 2 часа и 14 минут.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:3