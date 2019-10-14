Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге
19:11
Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над швейцаркой Жиль Тайхманн (2:6, 7:6 (7:4), 6:3) в матче первого круга турнира WTA в Люксембурге. Встреча продолжалась 2 часа и 14 минут.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маргарита Гаспарян (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:3
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