Гасанова прошла во второй круг турнира WTA в Праге

Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира WTA в Праге (Чехия).

В первом круге она обыграла Луцию Хавличкову из Чехии со счетом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Гасанова сделала один эйс при одиннадцати двойных ошибках и семи реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы — один эйс, двенадцать двойных и пять успешных брейк-пойнтов.

В следующем раунде соперницей Гасановой станет Грит Миннен из Бельгии.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Гасанова (Россия, LL) — Луция Хавличкова (Чехия, WC) — 6:2, 4:6, 6:4