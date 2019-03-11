Гарбинье Мугуруса: "Отказ Серены? Это было странно. Такое чувство, что мне сказали: "Сыграем в следующий раз, ок?"

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала выход в четвертый раунд WTA турнира вИндиан-Уэллсе. Ее соперницей в третьем круге была американка Серена Уильямс, которая из-за болезни отказалась от продолжения борьбы.

– Сегодня Серена сразу же начала играть хорошо, – приводит официальный сайт WTA слова Мугурусы. – Мне пришлось адаптировать свою игру к тому, что происходило на корте. На это понадобилось несколько геймов. Когда же я это сделала, то почувствовала себя намного комфортнее и раскрепощеннее. Отказ Серены? Это было действительно странно. Такое чувство, что мне сказали: "Сыграем в следующий раз, ок?"



В любом случае, я неплохо сыграла в первой партии. Это именно то, от чего следует отталкиваться. Еще важно то, что я теперь получу возможность сыграть с другими серьезными соперницами.

Соперницей испанки в четвертом круге станет представительница Голландии Кики Бертенс.