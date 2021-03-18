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Фернандес и Тормо вышли в третий круг турнира в Монтеррее

07:15

Словачка Кристина Кучова проиграла во втором круге турнира в Монтеррее. В двух сетах она потерпела поражение от Лейлы Фернандес из Канады.

Также в третий круг вышла испанка Сара Соррибес, так как ее соперника Кая Юван отказался от борьбы.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лейла Фернандес (Канада) — Кристина Кучова (Словакия, LL) — 6:1, 6:4

Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — Кая Юван (Словения, Q) — отказ 2-го игрока

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