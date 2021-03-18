Гаспарян вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
14:47
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян обыграла чешку Катержину Синякову в матче второго круга турнира WTA в Санкт-Петербурге — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Гаспарян встретится с еще одной россиянкой, Екатериной Александровой.
Ранее в четвертьфинал также пробились Вера Звонарева и Светлана Кузнецова.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4
2
Зачет
vs
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