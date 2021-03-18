Гаспарян вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян обыграла чешку Катержину Синякову в матче второго круга турнира WTA в Санкт-Петербурге — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Гаспарян встретится с еще одной россиянкой, Екатериной Александровой.

Ранее в четвертьфинал также пробились Вера Звонарева и Светлана Кузнецова.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4