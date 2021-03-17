Первая ракетка турнира в Санкт-Петербурге Александрова вышла в четвертьфинал

Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Первая ракетка турнира обыграла чешку Терезу Мартинцову — 6:3, 6:4.

Соперницей Александровой станет победительница еще одного чешско-российского противостояния: Катержина Синякова — Маргарита Гаспарян.

Ранее в четвертьфинал также пробились Вера Звонарева и Светлана Кузнецова.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 1) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:3, 6:4