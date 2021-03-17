Первая ракетка турнира в Санкт-Петербурге Александрова вышла в четвертьфинал
23:09
Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Первая ракетка турнира обыграла чешку Терезу Мартинцову — 6:3, 6:4.
Соперницей Александровой станет победительница еще одного чешско-российского противостояния: Катержина Синякова — Маргарита Гаспарян.
Ранее в четвертьфинал также пробились Вера Звонарева и Светлана Кузнецова.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 1) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:3, 6:4
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/
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