Теннис
WTA
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Рейтинг
Новости   //    Теннис   //    WTA

Первая ракетка турнира в Санкт-Петербурге Александрова вышла в четвертьфинал

23:09
Теги:

Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Первая ракетка турнира обыграла чешку Терезу Мартинцову — 6:3, 6:4.

Соперницей Александровой станет победительница еще одного чешско-российского противостояния: Катержина Синякова — Маргарита Гаспарян.

Ранее в четвертьфинал также пробились Вера Звонарева и Светлана Кузнецова.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 1) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...