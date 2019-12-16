«Если не запостила, тренировалась ли ты вообще?» Свитолина пошутила о видео с тренировки
16 декабря 2019, 23:58
Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала видео с тренировки в спортзале.
«Если ты не запостила после занятия в спортзале, тренировалась ли ты вообще?» — в шутку написала Свитолина в Twitter.
If you don't post after gym session , did you even worked out ?! ?????? pic.twitter.com/zKc9Q4f7Aq— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) December 16, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...