Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

«Если не запостила, тренировалась ли ты вообще?» Свитолина пошутила о видео с тренировки

16 декабря 2019, 23:58

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала видео с тренировки в спортзале.

«Если ты не запостила после занятия в спортзале, тренировалась ли ты вообще?» — в шутку написала Свитолина в Twitter.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир