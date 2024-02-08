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8 февраля, 20:36

Рыбакина в четвертьфинале турнира в Абу-Даби сыграет с Букшей

Сергей Разин
корреспондент
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Испанская теннисистка Кристина Букша во втором круге турнира в Абу-Даби обыграла Хизер Уотсон из Великобритании со счетом 7:6 (7:1), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. На счету 26-летней испанки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира Букша встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Букша (Испания, LL) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — 7:6 (7:1), 7:5

Елена Рыбакина
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