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Рыбакина об условиях в Майами: «Знаю, что там бывает очень ветрено и влажно. Надеюсь, смогу адаптироваться»

Рыбакина поделилась мнением об условиях на турнире в Майами
Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка Индиан-Уэллса Елена Рыбакина поделилась мнением об условиях на предстоящем турнире WTA 1000 в Майами.

«Как отношусь к условиям в Майами? Все относительно, потому что я еще не добивалась хороших результатов в Майами, но у меня и в Индиан-Уэллсе их раньше было. Так что кто знает. Все зависит от ситуации. Я знаю, что там бывает очень ветрено, очень влажно. Конечно, к этому придется приспосабливаться. Я посмотрю, как пойдет, и надеюсь, что смогу быстро адаптироваться», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В финале Индиан-Уэллса 23-летняя теннисистка из Казахстана обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (13:11), 6:4.

Турнир в Майами пройдет с 21 марта по 4 апреля.

Теннис
Елена Рыбакина
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